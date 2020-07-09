2 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Salı günü Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesi'nde meydana geldi. İnek otlatmak için evden çıkan Fatma Yıldız'ın (15) eve dönmemesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı.

Yıldız'ın bulunamaması üzerine durumun bildirildiği jandarma ekipleri karadan, su altı polis ekipleri ise bölgeden geçen sulama kanalında arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cesedi, kaybolduğu düşünülen noktanın 25 kilometre uzağındaki sulama kanalının depolama bölümünde bulundu.

Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)