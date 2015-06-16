2 gündür kayıp olan genç kadının cesedi su kanalında bulundu

Pazar gününden bu yana kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın cesedi, kanalda su kenarında bulundu. Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki işinen çıktıktan sonra haber alınamayan Karaca'nın üzerinde sadece iç çamaşırı bulunması sebebiyle cesede otopsi yapılmasına karar verildi.

Muğla'nın Ortaca'nın Mergenli Mahallesi'nde oturan Cansu Kaya, geçen pazar günü, garson olarak çalıştığı Dalyan Mahallesi'ndeki restorandan, mesai bitimi ardından ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi, evine dönmeyen kızına telefonla ulaşamayınca jandarmaya başvurdu.

Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, geçen zamana rağmen sonuç alamadı. Aramalara Kaya'nın yakınları da katıldı. Cansu Kaya'nın cesedini, aramalara katılan ablası Burcu Kaya, Dalyan'ın Çandır Geçişi Mevkii'ndeki su kenarında buldu.

Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Kaya'nın cesedi, jandarma ekiplerince kıyıya taşındı. Fenalaşan abla Burcu Kaya aile ve toplum sağlığı merkezine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yapılan ilk incelemenin ardından Cansu Kaya'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.