2 gün önce duyurulan yüz yüze eğitim programı değiştirildi; matematikten bir saat azaltılarak din kültürü eklendi

İlkokullarda yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8 Ekim’de duyurduğu yüz yüze eğitim ders çizelgesini önceki gün değiştirdiği ortaya çıktı. Dördüncü sınıfların matematik dersi saatini bir saat azaltarak 2’ye indiren bakanlık, bir ders saatini Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ayırdı.

Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiği; okulöncesi ve birinci sınıfların ardından ilkokul 2, 3 ve 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve lise 12. sınıflar ile köy okulları ile özel eğitim okullarının da yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. MEB, 8 Ekim’de illere gönderilen yazı ile yüz yüze eğitimin içeriğini duyurdu. Öğrencilerin haftada 2 gün okula gideceği aktarılan yazıda, okullarda işlenecek dersler ve kaç ders saati işleneceği de belirtildi. Buna göre, 4. sınıflar için duyurulan programda, ilk gün 3, ikinci gün 2 saat olmak üzere toplam 5 ders saati Türkçe; ilk gün bir, ikinci gün iki ders saati olmak üzere toplam 3 ders saati matematik, ilk gün ve ikinci gün birer olmak üzere toplam 2 ders saati fen bilimleri; birer ders saati de sosyal bilgiler ve yabancı dil yer aldı.