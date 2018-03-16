2 gün önce "Afrin akşama düşmüş olur" demişti; Erdoğan: Sona doğru geliyoruz

Beştepe'de 2 gün önce gerçekşen Muhtarlar Toplantısı'nda "Afrin akşama kadar düşmüş olur" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan bugün Erzurum'da "Afrin'de sona doğru geliyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bugün aynı zamanda Muhammed Kır'ı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Zaten, Allahımız böyle buyurmuyor mu? Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden ebedi alemden takip edecek. O sevgili Peygamberimize en yakın makamda, onu da Akifimiz de teyit ediyor.

"Afrin'de sona doğru geliyoruz"

Sevgili Peygamberimiz Allah yolunda, din yolunca komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz. AP meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar, ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah.

Erdoğan kongrenin yağacağı alana gelmeden önce Afrin'de dün el yapımı patlayıcının patlamasıyla yaşamını yitiren olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın Erzurum'daki cenaze töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrin savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi.



Erdoğan, “Rabbim rahmetiyle, inşallah tecelli etsin ve bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin. Tüm şehitlerimiz için ve şu anda terör mücadelesinde olsun özellikle de Afrin savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum” dedi.