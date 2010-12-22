-2 FABRİKA İŞÇİSİ SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ YALOVA (A.A) - 22.12.2010 - Yalova'nın Altınova ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 fabrika işçisi öldü. Alınan bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyündeki bir hurda fabrikasında çalışan Adem Duman (41) ve Yahya Baykaptan'ın (40) İstanbul'da oturan akrabaları, iki işçiden haber alamayınca durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya giden yakınları, Duman ve Baykaptan'ı ölü buldu. İş yerindeki bir kulübede kalan iki işçinin, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Cesetler, Karamürsel Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor. -ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TEDAŞ GÖREVLİSİ ÖLDÜ Mersin'in Tarsus ilçesinde yüksek gerilim hatlarının bulunduğu elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen görevli, akıma kapılarak öldü. Alınan bilgiye göre, arıza servisinde görevli Nuh Tokbaş (24), Kütüklü köyünde elektrik direğine çıkarak, arızaya müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında akıma kapılan Tokbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Tokbaş'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.