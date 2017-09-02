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Spor

2 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM UKRAYNA DEPLASMANINDA A Mill futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7'nci maçında bugün TSİ 21

02 Eylül 2017 12:07

MİLLİ TAKIM UKRAYNA DEPLASMANINDA
A Mill futbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7\'nci maçında bugün TSİ 21.45\'te Ukrayna\'nın konuğu olacak. Milliler de tek hedef Kharkiv\'den galibiyetle dönmek

EUROBASKET 2017
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı\'mız, Eurobasket 2017 ikinci maçında saat 21.00\'de Büyük Britanya\'yı konuk edecek. Turnuvada günün diğer maçları ise şu şekilde:
D GRUBU
14:15 Letonya - Belçika
17:00 Rusya - Sırbistan
A GRUBU
13:45 Polonya - İzlanda
16:30 Yunanistan - Fransa
20:00 Finlandiya - Slovenya
B GRUBU
15:45 Gürcistan - Almanya
18:30 Ukrayna - İtalya
21:30 İsrail - Litvanya
C GRUBU
15:00 Karadağ - Macaristan
17:45 Çek Cumhuriyeti - İspanya
20:30 Hırvatistan - Romanya

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi, Avrupa Kıtası Elemeleri I, D ve G Grubu\'nda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 
I GRUBU-
19:00 Finlandiya - İzlanda  
21:45 Hırvatistan - Kosova
21:45 Ukrayna - TÜRKİYE
D GRUBU-
19:00 Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti  
19:00 Sırbistan - Moldova  
21:45 Galler - Avusturya  
G GRUBU-
19:00 Arnavutluk - Liechtenstein
21:45 İsrail - Makedonya  
21:45 İspanya - İtalya  

BEŞİKTAŞ
19.00 Beşiktaş, Süper Lig\'e verilen arada Kayserispor ile Vodafone Park\'ta bir hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
17:15 Sarı-Kırmızılı ekip milli takım arasında Eyüpspor ile bir hazırlık maçında karşılaşacak.

TRABZONSPOR
15.00 Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni yapılacak.

Longines Uluslararası Yarış Festivali heyecanı İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda başlayacak. 

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