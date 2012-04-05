2 eylemci öldüren Bulanık sanıklarına beraat

Muş’un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009’da dükkanına saldıran eylemcilerden 2 kişiyi öldüren 8 kişiyi yaralayan Turan Bilen ve kardeşi Metin Bilen, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada beraat etti.

hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, Muş’un Bulanık ilçesinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yaşam koşullarını ve DTP’nin kapatılmasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericilerin, çıkan olaylar sırasında dükkanına saldırdıkları gerekçesiyle Bilen kardeşler ruhsatlı silahlarıyla ateş açmıştı. Olaylar sırasında 2 kişi ölmüş 8 kişi de yaralanmıştı. Olayların ardından Bilen kardeşler hakkında dava açılmış, dava önce güvenlik nedeniyle Muş Ağır Ceza Mahkemesi’ne ardından Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’ne son olarak da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmişti.

Silahlar iade edildi

Dün yapılan karar duruşmasında ölenlerin avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık vekilleri ise olayın meşru müdafaa koşullarından kaynaklandığını iddia ederek beraat talebinde bulundular. Kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı Hasan Şatır, tutuksuz yargılanan her iki sanığın, “üzerlerine atılı maktüllere yönelik kasten öldürme müşteki ve mağdurlara yönelik kasten silahla yaralama suçlarını meşru savunma altında işledikleri anlaşılmakla, her iki sanık hakkında beraat kararı verildiğini” açıkladı. Hakim Şatır, olay sırasında kullanılan silah ve mermilerin de sanıklara iadesine karar verdi.

PKK gösterisiydi

Bulanık’ta DTP’nin kapatılmasını ve Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarını bahane eden topluluk kent merkezinde gösteri yaparken bazı işyerlerini de taş yağmuruna tutmuştu. Göstericiler, korucu olduğu öne sürülen Turan Bilen’in işyerini de yakmak istemişlerdi. Bu sırada dükkanda 5 kişi ile birlikte bulunan Turan Bilen, ruhsatlı kaleşnikof marka otomatik tüfeği ile göstericilerin üzerine ateş açmış, Necmi Oral ve Kemal Ağcan isimli 2 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırının duyulması üzerine gösteriler daha da artmış Bilen ve kardeşleri polis panzerleriyle ilçe dışına çıkarılmıştı.

Bulanık davası, can güvenliğinden dolayı 12 Nisan 2010 günü Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş, ilk duruşmasının çıkışında davayı takip etmek için mahkemeye giden kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk’e adliye önünde yumruklu saldırıda bulunulmuş, bunun üzerine dönemin Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Canip Yetişir olayların daha da büyümemesi için davanın bir başka ilde görülmesi istemiyle Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından alınan karar üzerine duruşma can güvenliğinden dolayı bu kez Samsun’dan Ankara’ya alınmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Temmuz 2010 tarihinde görülen davada, tutuklu Bilen kardeşler tahliye olmuşlardı.



