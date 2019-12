-2. EL KISA FİLM FESTİVALİ'NİN ADRESİ BAŞKENT ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Elif Koçak - Ankara Kısa Filmciler Derneğince, bu yıl 5. düzenlenecek 2. El Kısa Film Festivali, 1-5 Mart tarihleri arasında Başkentlilerle buluşacak. Türkiye'deki film festivallerinin kalitesinin artmasını ve sonrasında da kısa filmcilerin emeğinin karşılığını almasını isteyen festival yönetimi, 2011 yılından itibaren festivale gönderilen her kısa film için telif hakkı ödemeye hazırlanıyor. Dünyada kendi alanında düzenlenen ilk ve tek festival olan 2. El Kısa Film Festivali, daha önceki film festivallerinde ön elemede elenmiş kısa film festivallerini ön şart aranmaksızın festivale gönderilmesi, filmlerin festival jürisince yorumlanması ve filmler arasından ''övgüye değer'' filmlerin seçilmesi yönünde gerçekleşiyor. Festival Uygulama Yönetmeni Duygu Gür, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, bir kısa film projesi oluşturmak, bu film için donanım ve fiziki şartlar hazırlamak, çekmek ve kurgulamak, sonrasında filmi görücüye çıkarmanın maddi yeterlilik isteyen bir uğraş olduğunu söyledi. Kısa film çekmek sonrasında ödül almasını beklemenin ise bir ''şans'' olduğunu dile getiren Gür, ''Kısa filmcilerin maddi bir beklenti olmadan film çekmelerini ve filme harcanan emeğin bir karşılığı olması gerektiğine inanıyoruz. Bugün sayıları yüzü geçen festivaller, sadece filmleri yarıştırarak ve yarışan filmlerinden aralarından birkaç filme maddi ödül vererek 'ödüllendirme' sistemi üzerinden festival yapıyorlar. Ancak yarışan ve sonuç alamayan diğer filmler için bir maddi dönüş olmuyor. Biz verilen her emeğin, gönülden de olsa bir karşılığı olması gerekliliğine inanıyoruz'' dedi. Bu amaçla festivalin 5. yılında yeni bir uygulama başlatacaklarını ifade eden Gür, ''Kısa filmcilerin emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu yüzden 2011 yılından itibaren, festivale gönderilen her kısa film için, festival telif hakkı ödemeye hazırlanıyoruz'' diye konuştu. -SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK- Gür, öncelikle festivale gönderilen her filmin teknik yeterlilik kriterine, yani dev ekranda gösterilebilirlik şartına uygun olması gerektiğini belirtti. Filmlerin festival programına kurayla yerleştirileceğini bildiren Gür, şu bilgileri verdi: ''Festival her seans için izleyicilerden cüzi bir miktar bilet ücreti alacak. Seans içerisinde yer alan filmlerin toplamınca, seanstan elde edilen gelir, seans filmlerinin sayısına bölünecek. Örneğin, salonda 200 izleyici varsa, kişi başı 2 liradan seans geliri 400 lira olacak. Bu miktar, seans da yayınlanan film sayısına bölünecek ve her film yönetmenine bu miktar ödenecek. Festivalin bu yıl 1-5 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirileceğini anlatan Gür, ön eleme jürisinin belirlendiğini, bu jürinin bütün filmleri izleyip birinci aşama jürisine 11 film bırakacağını kaydetti. Kısa filme gönül vermiş herkese festivalde yer vermeyi istediklerini ifade eden Festival Uygulama Yönetmeni Gür, festivalin bu yıl ''Övgüye Değer Film'' ödülü vereceğini de sözlerine ekledi.