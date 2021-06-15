2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Başbakanı olan Tojo'nun kalıntıları idam edildikten sonra ABD askeri tarafından okyanusa serpilmiş

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ABD'de ortaya çıkan belgeler, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Başbakanı olan Hideki Tojo'nun idam edildikten sonra küllerinin Pasifik Okyanusu'na serpildiğini gösterdi.

BBC'nin aktardığına göre ABD'li yetkililer Pearl Harbor saldırısının arkasındaki beyinlerden olan Tojo'nun destekçilerinin cesedini bulup ona bir "şehit" gibi davranmasından endişe duyuyordu.

1948 yılında Tojo, 6 kişiyle birlikte savaş suçları nedeniyle idam edilmiş ve cesedi yakılmıştı.

Japon akademisyen Hiroaki Takazawa, gizliliği kaldırılan belgeleri ABD Ulusal Arşivi'nde buldu.

Belgede ABD ordusundan Luther Frierson'ın, "İdam edilen savaş suçlularının kalıntılarını teslim aldığımı ve bir 8. Ordu uçağından denize serpiştirdiğimi doğruluyorum" yazdığı görülüyor. Belgenin altında yer alan 7 ismin arasında Tojo'nun da ismi bulunuyor.

Belgede Frierson'ın kalıntıları dökmeden önce uçakla Pasifik Okyanusu'ndan Yokohama'nın 30 kilometre kadar doğusuna gittiklerini yazdığı görülüyor.