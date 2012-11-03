2. Dünya Savaşı mesajını bugüne mi taşıdı?

İngiltere’de 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı düşünülen bir posta güvercininin, on yıllar önce taşımaya çalıştığı esrarengiz bir mesajla birlikte bulunduğu açıklandı.

Şifre çözme konusunda uzman İngiliz tarihçiler tarafından kalıntıların İngiltere'nin güneyinde bir ein bacasında bulduğu bildirildi.

Güvercinin, 1944 yılında Nazi işgali altındaki Fransa’dan dönerken bacaya düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Güvercin iskeletiyle birlikte bulunan mesajın, büyük ihtimalle çok gizli içeriğinden dolayı, alışılmadık bir şifreleme tekniğiyle yazıldığını ifade eden tarihçiler, şifreyi çözmek için kollarını sıvadıkları bildirildi.

Tarihçilere göre, bu dönemde diğer iletişim kanalları tıkandığı için, işgalle ilgili gelişmelerin güvercinler aracılığıyla paylaşıldığı ifade edildi.