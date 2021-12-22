2. Dünya Savaşı gazisi, liseyi bırakmak zorunda kaldıktan 78 yıl sonra diplomasını aldı

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ABD'de bir 2. Dünya Savaşı gazisi, okulu bırakmak zorunda kaldıktan 78 sene sonra lise diplomasını aldı.

Ernie Reda isimli savaş gazisi, liseyi bitirmesi gereken 1943 yılında ordu kampına gönderilip savaşa hazırlanmaya başlamıştı.

CNN'e konuşan oğluna göre Reda, Ardenler Taarruzu ve Normandiya Çıkarması'nda görev yaptı.

Habere göre Reda'nın torunu Heather Anderson, Tacoma'daki Stadium Lisesi'nin müdürü ile temasa geçerek durumu anlattı. Anderson, okula Amerika Birleşik Devletleri Gazi İşleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Operation Recognition'a katılmak isteyip istemediklerini sordu. Bu proje, kurayla askere çağrıldıkları için okulu bitiremeyen ABD'lilerin diploma alabilmesi için başlatılmıştı.

Okulun talebi kabul etmesiyle Reda'ya 20 Aralık'ta okulun oditoryumunda düzenlenen bir törenle diploma verildi.

"78 sene sonra diplomamı aldım, artık zamanı gelmişti!" diyen 97 yaşındaki Rena, "Bu en iyi Noel hediyesiydi" dedi.