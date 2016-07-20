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15 Temmuz Darbe Girişimi

İki defa üstünden tank geçen adam: Gerçek kahraman 200 küsur şehidimiz, 1090 yaralımızdır

Sabri Ünal'ın üzerinden geçen ikinci tank sağ kolunu parçaladı

20 Temmuz 2016 17:27

Üsküdar'da art arda 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan 34 yaşındaki Sabri Ünal tedavisinin sürdüğü hastane odasında yaşadıklarını anlattı. İlk tankın altından zarar görmeden çıkan, ikinci tankın altına yattığında ise sağ kolu parçalanan Ünal, “Bu kahramanlık öyküsünün gerçek kahramanı 200 küsür şehidimiz, 1090 veya daha fazla sayıdaki yaralanan tüm vatandaşlarımızdır” dedi.

Ünal, darbe girişiminin yaşandığı gece tankın önüne nasıl yattığını ve ardından gelişenleri şöyle anlattı:

"Bu kahramanlık öyküsünün gerçek kahramanı 200 küsür şehidimiz, 1090 veya daha fazla sayıdaki yaralanan tüm vatandaşlarımızdır. Ben sadece 1 dakikalık bir olay olarak ancak bu eylemlere katkıda bulunabildim. O gece Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım açıklama yapar yapmaz, 3 dakika içinde evden çıktık. En yakın eylem yapabileceğimiz yere gitmeye çalıştık.

"Elimdeki 3 taşı tanklara atarak dur işareti yaptım lakin tank durmadı. Beni ezeceğini anlayınca tankın orta açıklığına yattım. Allaha şükür ilk tanktan kurtuldum. Ayağa kalktım, o arada ikinci tank geldi. İkinci tank gelince sağa kaçmaya çalıştım. Kaçamayacağımı anlayınca tekrar tankın ortasına yatmaya çalıştım.

“Doktor, dirseğimin parçalandığını, büyük ihtimalle kolumu bir daha kullanamayacağımı söyledi”

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