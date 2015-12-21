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Spor

2. dakikada yenik duruma düşen Başakşehir, Eskişehir karşısında 3 puan aldı: 2-1

Medipol Başakşehir puanını 29'a yükseltirken, Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı

21 Aralık 2015 00:23

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mehmet Batdal ve 72. dakikada Emre Belözoğlu (penaltıdan) kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü ise 2. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Medipol Başakşehir puanını 29'a yükseltirken, Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Alparslan, Visca, Rotman, Mahmut, Doka, Marcio, Mehmet

Eskişehirspor: Boffin, Kamil, Sezgin, Akaminko, Kaan, Alpaslan, Dorukhan, Toko, Causic, Engin, Emre Güral

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