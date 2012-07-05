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Yaşam

2 çocuk gölette boğuldu

Lice ilçesinde, serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

05 Temmuz 2012 11:44

Diyarbakır'da serinlemek için gölete giren 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk suda kayboldu. Yapılan aramalarda çocukların cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yalaza köyünde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen İdris Kocakaya (12) ve Mehmet Kocakaya (13) serinlemek için gölete girdi.

Yüzme bilmeyen iki çocuk suda kayboldu. Durumu fark eden yakınlarının arama çalışmaları sonucu İdris ve Mehmet Kocakaya'nın suda cesetleri bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne gönderilen iki çocuğun cesedi, otopsiden sonra ailelerine teslim edildi. Cenazeler Mardinkapı Mezarlığı'na defnedildi.

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