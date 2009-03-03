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Yaşam

2 çocuk annesi sokakta açlıktan bayıldı!

Samsun'da Aysel Yanar, sokakta aniden yere yığıldı. 2 çocuğu işsiz olan Yanar, fenalık geçirmesinin nedeninin açlıktan kaynaklandığını söyledi.

03 Mart 2009 02:00

Samsun'da Aysel Yanar, sokak ortasında aniden yere yığıldı. 2 çocuğu işsiz olan Yanar, fenalık geçirmesinin nedeninin açlıktan kaynaklandığını söyledi.

Samsun'da sokakta yürüdüğü sırada aniden yere yığılan kadına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Kendine geldiğinde açlıktan fenalaştığını söyleyen kadın olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kale Mahallesi Bankalar Caddesi'nde adının Aysel Yanar olduğu öğrenilen bir kadın aniden yere yığıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren kadına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin gelmesinin ardından Yanar, ambulansa alındı. Ekiplerin müdahalesi sırasında Yanar, fenalık geçirmesinin nedeninin açlıktan kaynaklandığını belirtti. İki çocuğu bulunduğunu ve onların da 2 yıldır işsiz olduklarını ifade eden Yanar, ihtiyaçları için müracaat ettiği kurumlardan da sonuç alamadığını kaydetti.

Eşinden ayrıldığını belirten Yanar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

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