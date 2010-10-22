2. çocuğunu zorla düşürttüler!..

T24- Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke olan Çin, "tek çoçuk" politikasına uymayarak ikinci çoçuğa hamile kalan bir kadının karnındaki 8 aylık bebeğin zorla düşürüldüğü ortaya çıktı.





El Cezire televizyonunun haberine göre, Çin'in güney batısındaki Xiamen kentine bağlı Siming kasabasında yaşayan Xiao Aiying adlı bir çocuk sahibi kadın, yasaların ikinci çocuğu engellemesine rağmen yeniden hamile kaldı.



10 yaşında bir kız çocuğu bulunan ve ikinci çocuk sahibi olanlara uygulanan para cezasını göze alan Xiao Aiying (36) sekiz aylık bebeğini doğurmaya hazırlanırken beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı.



10 Ekim günü Xiao Aiying'in evini basan polis, çocuğunu aldırmak üzere kadını sağlık merkezine götürmek istedi. Polise direnmesi üzerine karnına tekme atılıp başı duvara çarpıldıktan sonra sürüklenerek hastaneye götürülen Xiao Aiying'e burada çocuğunu düşürmesini sağlayan bir iğne yapıldı.



Olay, baskından iğneye kadar her ana saniye saniye tanık olan Xiao Aiying'in eşi Luo Yanquan'ın, kollarında ve yüzünde morluklar bulunan eşinin görüntülerini kameraya alarak yerel medyaya vermesiyle ortaya çıktı.



Luo Yanquan, eşini muayene ettirmek üzere yaklaşık bir ay önce hastaneye gittiklerinde, çocuğu aldırmaları yolunda doktorlar tarafından uyarıldıklarını bildirdi.



Nüfusu 1.3 milyar olan ve sıkı bir aile planlama politikası izlenen Çin'de ikinci çocuğa izin verilmiyor.



İkinci çocuk sahibi olanlar yaklaşık 30 bin doları bulan para cezalarına çarptırılıyor. Ancak gözlemiciler, son yıllarda yaşanan ekonomik patlama nedeniyle zenginleşen birçok ailenin bu cezayı ödemeyi göze alarak birden fazla çocuk sahibi olmayı seçtiğini belirtiyor.



