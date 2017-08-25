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Ekonomi

2. çeyrekte sanayi istihdamı ‘kıpırdadı’

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) – Sanayide istihdam endeksi, 2017 yılının 2

25 Ağustos 2017 14:07

İstanbul, 25 Ağustos (DHA) – Sanayide istihdam endeksi, 2017 yılının 2. Çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0.04 artarken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.8 azaldı. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.8 azaldı.
Sanayide çalışılan saat yüzde 0.1 azaldı 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 azaldı.
Sanayide brüt ücret - maaş yüzde 4.2 arttı 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi 2017 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12 arttı.

(Tablo ve grafikler)
 

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