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Kültür-Sanat

2. Çankaya Mizah Festivali başlıyor!

2. Çankaya Mizah Festivali 25 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar devam edecek...

02 Nisan 2013 17:49

Bu yıl 25-28 Nisan tarihleri arasında 2. kez düzenlenecek olan Çankaya Mizah Festivali, "Nanik!" sloganı ile başlayacak. Geçtiğimiz yıl büyük usta Sadri Alışık anısına düzenlenen festival bu kez bir başka büyük isme, Aziz Nesin'e ithaf edilecek. Nesin Vakfı ile birlikte hazırlanan çok özel "Aziz Nesin Hakkında Her Şey Sergisi", Aziz Nesin ile ilgili söyleşiler ve oyunlarında yer alacağı festival çok önemli konukları Ankara'da ağırlayacak.
 

İşte Çankaya Mizah Festivali'nden yapılan etkinlik açıklaması:


Çankaya'nın Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor..

Geçtiğimiz sene 8 mekanda ve sokaklarda gerçekleşen "Çankaya Mizah Festivali" karnaval yürüyüşü, 4'ü Çankaya Belediye'sinin galerilerinde, 3'ü sokakta ve 3'ü de farklı mekanlarda olmak üzere 9 karikatür sergisi, 11 sahne gösterisi, 10 mizah sohbeti ve nihayet bir kapanış partisi ile çok zengin bir programla yapıldı.

Bu yıl 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, geçtiğimiz sene olduğu gibi dopdolu bir programla Ankaralılar ile buluşuyor. Büyük usta Aziz Nesin'e ithaf edilen 2.Çankaya Mizah Festivali tüm gösteriler, söyleşiler ve sergiler katılımcıları ile buluşmayı bekliyor.

25 Nisan'da görüşmek üzere..

Nanik!


FESTİVAL PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

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