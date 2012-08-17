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Yaşam

2. buluşmada öpüşme 4. de sevişme

İngilizler 2’nci buluşmada öpüşüp birlikte yaşamak için en az 2,5 yıl bekliyor

17 Ağustos 2012 13:49

İngiltere’de bir çöpçatan sitesi tarafından 100 bin kişi arasında düzenlenen anketlerle bir araştırma yapıldı.

Yapılan ankete göre çiftler 2’nci buluşmada öpüşüyor, 4’üncüde yatıyor. Beklenen cümle ise ancak 14’üncü buluşmada söyleniyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, çiftler genellikte 14’üncü buluşmada birbirlerine “Seni seviyorum” diyor.

Araştırmada kadın ya da erkeğin sevgilisini arkadaşlarıyla 6 randevu ya da 3 hafta sonunda tanıştırdığı da ortaya çıktı. İngilizlerin erkek ya da kız arkadaşını aileleriyle tanıştırması ise 12 randevu ya da yaklaşık 6 haftayı buluyor.

Çiftlerin birlikte yaşamaya karar vermesi için en az 2.5 yıl geçmesi gerekiyor.

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