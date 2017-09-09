2 boz ayı, karınlarını doyurmak için indikleri Şavşat'ta oyun oynadı

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - İTALYA\'da \'Cittlaslow 2015 yılı Genel Kurulu, Evrensel Expo 2015 Milano Fuarı\' kapsamında ‘Sakin Şehir’ unvanı alan Şavşat İlçesi’nde karınlarını doyurmak için ilçeye inen 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 boz ayının birbirleriyle oynaması çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçedeki Yeniköy Mahallesinde oturan Güner Yazan, evinin balkonundan ormanlık alanda 2 boz ayının birbirleriyle oynadığını fark etmesi üzerine bunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şavşat Kaymakamlığı’nda çalışan Yazan daha sonra karınlarını doyurmak için ilçeye inen boz ayıların bir birleriyle oynarken çekilen video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

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