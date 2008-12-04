2 biraya 1000 Euro

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir barda içtikleri 2 bira için bin Euro gelen hesaba itiraz eden iki Amerikan vatandaşı dövülerek rehin alındı.



Macar basınında çıkan haberlere göre, Amerikalı turistler gittikleri barda 2 bira içti. Hesabın bin avro olduğunu görünce şaşıran turistler hesaba itiraz etti.



Hesabı ödememek için direnen turistler korumalar tarafından dövülerek 5 saat boyunca rehin alındı. Bin Euro vermeden bardan çıkamayacaklarını anlayan turistler ancak otomatik para çekme makinesinden kredi kartıyla çektikleri parayla hesabı ödeyince serbest bırakıldı.



Amerikalı turistlerin ihbarı üzerine bara gelen Macar polisi, rehin almak ve zorla adam soymak suçundan 2 kişiyi tutukladı.