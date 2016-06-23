2 bin yıllık Roma mezarlarını kepçeyle tahrip edip, üstüne duvar ördüler

Bodrum'da ailesinden kalan miras evi yenilemek isteyen kişi, Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık mezarları tahrip etti, mezarlardan PVC atık su borusu geçirildi.

Bodrum'da market işleten A.K. isimli bir kişi ailesinden miras kalan eski evi, yerine yenisini yaptırmak için bir süre önce yıktırdı.



Hafriyatın kaldırılmasının ardından yeni yapılacak ev için 15 Haziran'da kepçeyle temel kazı çalışmalarına başlanıldığı sırasında 2 bin 100 yıllık tarihi geçmişe sahip üç mezar tahrip edildi.

CNNTürk'ün haberine göre, üzerlerine duvar örülen Roma Dönemi'ne ait mezarlardan PVC atık su borusu geçirilmesi tepkilere neden oldu. İnşaattaki çalışmalar durdurulurken, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Mezarların üzerine duvar örülmüş

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden emekli müdür yardımcısı Aykut Özet, "Roma Dönemi'ne ait mezarların bulunduğu yerde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı gibi mezarlar tahribata uğramış. Binlerce yıllık antik mezarlar tabii ki böyle korunmamalı. Mezarların korunması gereken yerde üzerine bir de duvar örülmüş. Bu manzarada görünen en iyi şey inşaatın bir süreliğine durdurulmuş olması" dedi.