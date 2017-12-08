2 bin rakımlı yaylada aç kalan köpekleri zabıta besledi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda, soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle aç kalan köpekler, zabıta ekipleri tarafından beslendi.

Ordu\'nun yüksek kesimlerinde yağan kar, hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Yaylalarda kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken başı boş köpekleri, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kabadüz İlçesi\'ne bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda, karda mahsur kalan sokak köpekleri, Kabadüz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bir araya toplandı. Zabıta ekipleri temin ettikleri ve yaylada kasap esnafından aldıkları yiyeceklerle köpekleri besledi.

Öte yandan Aybastı Belediyesi zabıta ekipleri de 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda başı boş köpekleri toplayıp aynı şekilde besledi.



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