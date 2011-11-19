-2 bin nüfuslu ilçe 1000 depremzedeye kucak açtı SİİRT (A.A) - 19.11.2011 - Siirt'in 1965 nüfuslu ilçesi Aydınlar, bini aşkın depremzedeyi ağırlıyor. Aydınlar KaymakamI Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meydana gelen iki depremin ardından Van'dan ayrılan çok sayıda depremzedenin ilçeye geldiğini söyledi. Gelen ailelerden bazılarının belediye ile Özel İdare Müdürlüğü'ne ait misafirhanelere yerleştirildiğini belirten Yıldız, şöyle dedi: ''Aydınlar ilçesi olarak seferber olduk. İlçeye gelen depremzedelerden 100'ü aşkın aile, yardım talebinde bulundu. Bunların dışında yakınlarının yanına yerleşip yardım talep etmeyen çok sayıda aile var. Başvuru yapan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Valilik, kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar el ele vererek, destek olmaya çalışıyor. Depremzedelere gıda ve giyim yardımları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılandı. Çocukları da okullara devam ederek, eğitimlerini sürdürüyor. Onların acısı bizim acımız, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.'' Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu da ilçenin bini aşkın depremzedeyi konuk ettiğini belirterek, ''Van'dan gelen yaklaşık 100 aile ise yakınlarının evlerinde kalıyor. Depremzedelerin gıda başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyoruz'' dedi. Depremzedeler ise kaymakamlık, belediye ve ilçe halkının kendileri için adeta seferber olduğunu söylediler.