2 bin memur alınacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, gelecek yıl 2 bin personel almayı planladıklarını söyledi.



Fatih Acar, Siirt Valisi Necati Şentürk'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, kurumun öncelikli amaçlarından birinin, hizmet binalarının kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi. Kurumda vatandaş eksenli ve vatandaşın memnuniyetini ön plana alan hizmet anlayışını yerleştirmek istediklerini belirten Acar, şöyle konuştu:



"Siirt'te SGK, Kızılay'ın yeni yaptırdığı iş hanına yerleşecek ve burada hizmet verecek. Bu arada Siirt'te 4 ilin bağlı olacağı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kurulacak. 1 Ocak 2009'dan itibaren hizmete girecek merkeze Şırnak, Bitlis, Batman ve Siirt bağlı olacak. Ayrıca Kurtalan ve Pervari ilçelerinde de merkez kurulacak."



Siirt'te 7 ilin SGK müdürü ile toplantı yapacaklarını da ifade eden Acar, "Bu toplantıda bölgenin sorunlarını ele alacağız. Bildiğim kadarıyla bölgede personel sıkıntısı var. 2009 yılında 2 bin personel almayı planlıyoruz" dedi.

