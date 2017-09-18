2 bin lira borcu için intihara kalkıştı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 2 bin lira borcu olduğunu öne süren sara hastası İbrahim A., alışveriş merkezinin terasına çıkarak intihara kalkıştı. İbrahim A.\'yı polisler ikna edip intiharından vazgeçirdi.

Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin terasına çıkan İbrahim A. intihar edeceğini söyledi. Alışveriş merkezini özel güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri alışveriş merkezinin önüne şişme baranda açtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri de terasa çıkarak İbrahim A.\'yı intiharından vazgeçirmeye çalıştı. Alışveriş merkezi önünde toplanan çok sayıda kişi olanları izledi. Bazı kişiler çimlerin üzerine otururken bazıları da intihara kalkışan İbrahim A.\'yı cep telefonlarıyla kayda aldı. İbrahim A. polislere, sara hastası olduğunu ve 2 bin liralık borcunu da ödeyemediğini söyledi. İbrahim A. polislerin yaklaşık yarım saat süren çabaları ardından intiharından vazgeçti. Polisler İbrahim A.\'yı önce Devlet Hastanesi\'ne ardından da ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.



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