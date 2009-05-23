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Bilim / Teknoloji

2 bin film, tek DVD'ye sığıyor

Bilim adamları nano teknoloji sayesinde 10 bin GB'lik DVD geliştirdi. Bir başka deyişle tek DVD'ye 2 bin film sığacak.

23 Mayıs 2009 03:00

Bilim adamları 10 bin GB (10 terabayt)'lık kapasiteye sahip ultra DVD geliştirdi

Bilim adamları, nano teknoloji sayesinde 2 bin film depolayabilen 10 bin GB (10 terabayt)'lık kapasiteye sahip ultra DVD geliştirdi. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne Üniversitesi tarafından geliştirilen bu DVD'nin büyüklüğü ve kalınlığı şimdikilerden farksız. Bilim adamları, geliştirdikleri DVD'lerle üç boyutlu televizyonlarda ultra yüksek çözünürlükte görüntünün izlenebileceği müjdesini de verdi. Ultra DVD'lerin gelecek 5 yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor.

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