2 bin dolara otomobil

Hindistan'da, 100 bin rupi (1.979 dolar) fiyata satılacak olan dünyanın en ucuz otomobili Tata Nano, 10 gün içinde piyasaya çıkıyor.



Yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 4 kapılı ve 5 koltuklu binek otomobilin 33 beygir gücünde olacağı belirtildi. Bu modelde hava yastığı, klima, radyo gibi unsurların olmadığı, ilerde daha lüks modellerinin de üretileceği kaydedildi.



Firma yetkilisi Ravi Kant, 9 Nisan'dan itibaren siparişleri alacaklarını ve Nano'ya sahip olacak ilk 100 bin kişinin seçileceğini, arabalarınsa Temmuz'da dağıtılmaya başlanacağını söyledi.



Tata Nano'nun daha büyük Avrupalı modeli Nano Avrupa'nın da 2011'de piyasaya çıkacağı, bu modelinse 4 bin dolar civarında olacağı aktarıldı.

