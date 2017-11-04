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2 bin 900 kez ByLock kullanan kişi tahliye oldu

ByLock'u yoğun bir şekilde kullanan Dışişleri mühendisi tahliye edildi

04 Kasım 2017 01:43

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock’u 2 bin 900 kez kullandığı iddiasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Yunus Gürbüz’ün tahliyesine karar verdi.

Dışişleri’nde mühendis olarak çalışan Gürbüz’ün cep telefonunda yapılan incelemede BTK kayıtlarına göre 2 bin 900 kez sisteme giriş yapması, deliller arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Gürbüz, mahkemedeki ifadesinde, MİT’ten gelen ByLock kayıtları ile BTK’dan gelenler arasında tarih ve saat çelişkisi olduğunu savundu. Gürbüz’ün avukatı Osman Rahmi Ofluoğlu ise müvekkilinin ByLock’u programın şifresiz olduğu dönemde indirdiğini söyledi.

Mahkeme, savcılığın sanığın ByLock’u kullanıcısı olduğunu ikrar ettiğini belirtip tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına karşılık tahliye kararı verdi. 31 Ekim’de oybirliğiyle verilen tahliye kararında özetle, “Sanık Gürbüz’ün tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, delilleri karatma ihtimalinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olması, bu aşamada tutuklulukta sağlanacak yararın adli kontrol hükümleri ile sağlanacak olması dikkate alınarak başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse tahliyesine karar verildi” denildi.

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