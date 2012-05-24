2 bin 700 yıl önce facebook var mıydı?

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden Mark Sapwell isimli genç bir arkeolog, kullanım amacı ve şekli Facebook'unkine benzeyen, Bronz Çağı'na (M.Ö. 2200-800) ait bir iletişim şekli keşfetti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Sapwell, Kuzey Avrupa’da, biri İsveç ’in Nämforsen, diğeri Rusya’nın Zalavruga arkeolojik sitelerinde bulunan kayalık bölgelerde 2500 resim ve sembolün bulunduğunu ve bunların işlevinin Facebook ’unkine benzediğini belirtti.

Genç araştırmacının açıklamalarına göre, iletişim platformu olarak kullanıldığı düşünülen kayalıklar yıllarca gelen gidene bilgi sağlamış hatta sonradan bu resimlerin yanına başka kişilerce, tıpkı Facebook ’taki “bunu beğendim” uygulaması gibi onaylama işareti konmuş.

Sapwell, kayalıklara boyama ve kazıma yöntemleriyle yapılan işaret ve resimlerin nesilden nesle, farklı kabileler arasında, bilgi aktarımı sağladığını düşünüyor. Araştırmacıya göre, buralardan gelip geçenler, şekillerin mesajlar içerdiğini biliyor, hatta bunlara yanıt niteliğinde işaretler bırakıyordu.