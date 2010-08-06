2 bin 600 yıllık zar bulundu

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Prof. Dr. Veli Sevin, yüzey araştırmasına katılan bilim kurulunun üyesi. Prof. Dr. Veli Sevin, “Zar, Doğu Anadolu’daki ilk örnek olması bakımından bizim için oldukça önemli. Heredot’a ait kitaplarda ve birçok tarihi kaynakta, zar ve tablalı oyunları, İranlıların bulduğu yönünde bilgiler yer alır. Urartu Krallığının İran’daki medeniyetlerden daha erken dönemde yaşadığını düşündüğümüzde, zarlı oyunları İranlılardan önce keşfettiği ihtimali üzerinde durabiliriz” dedi. Zar incelemelerin ardından Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek.