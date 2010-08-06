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Yaşam

2 bin 600 yıllık zar bulundu

Ağrı Doğubeyazıt’ta Urartu Krallığı’ndan kalma kalede yapılan yüzey araştırmasında, 2 bin 600 yıllık zar bulundu.

06 Ağustos 2010 03:00

 T24- Ağrı Doğubeyazıt’ta Urartu Krallığı’ndan kalma kalede yapılan yüzey araştırmasında, 2 bin 600 yıllık zar bulundu. Topraktan yapılmış 2 bin 600 yıllık zarın büyüklüğü bugün rulet masalarında kullanılanlara benziyor. Rakamların dizilişi de günümüzdeki zarlarla tıpatıp aynı. 



Prof. Dr. Veli Sevin, yüzey araştırmasına katılan bilim kurulunun üyesi. Prof. Dr. Veli Sevin, “Zar, Doğu Anadolu’daki ilk örnek olması bakımından bizim için oldukça önemli. Heredot’a ait kitaplarda ve birçok tarihi kaynakta, zar ve tablalı oyunları, İranlıların bulduğu yönünde bilgiler yer alır. Urartu Krallığının İran’daki medeniyetlerden daha erken dönemde yaşadığını düşündüğümüzde, zarlı oyunları İranlılardan önce keşfettiği ihtimali üzerinde durabiliriz” dedi. Zar incelemelerin ardından Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



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