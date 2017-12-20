2 bin 500 rakımdaki mahalleye 3.5 milyon liralık okul

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)-VAN\'ın Çatak ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Kaçit Mahallesi\'ne 3 milyon 500 bin lira harcanarak, 8 derslikli ilk ve ortaokul yapıldı. Okulun eğitime açılması ile 70 öğrenci taşımalı eğitimden kurtuldu.

Van\'a yaklaşık 100, Çatak ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kaçit Mahallesi\'nde geçen yıl inşaatına başlanan 8 derslikli Kaçit İlk ve Ortaokulu\'nun yapımı tamamlandı. 2 bin 500 rakımlı bir tepeye kurulan mahallede tamamlanan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan okulun açılışı, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Aladağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları M. Salih Haskanlı ve Adem Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, tarafından yapıldı. 180 öğrencisi olan okulun açılışında konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akgül, öğrencilerin taşımalı sistemden kurtulduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Okulumuzla birlikte öğrencilerimiz bundan sonra yeni yuvalarında eğitim göreceklerdir. 3.5 milyon liraya mal olan bu okulumuz, kırsal bölgelere yapılan yatırımların en güzellerinden biri oldu. Daha önce bu mahallemizde sadece ilkokul vardı. Ortaokul öğrencilerimiz taşıma yoluyla eğitim görüyordu. Bu yatırımla birlikte artık öğrencilerimiz, kendi eğitim yuvalarında eğitimlerini sürdüreceklerdir. Tamamlanan bu hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"

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