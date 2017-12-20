T24 LogoT24 Logo
Eğitim

2 bin 500 rakımdaki mahalleye 3.5 milyon liralık okul

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)-VAN'ın Çatak ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Kaçit Mahallesi'ne 3 milyon 500 bin lira harcanarak, 8 derslikli ilk ve ortaokul yapıldı

20 Aralık 2017 18:48

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)-VAN\'ın Çatak ilçesinin 2 bin 500 rakımlı Kaçit Mahallesi\'ne 3 milyon 500 bin lira harcanarak, 8 derslikli ilk ve ortaokul yapıldı. Okulun eğitime açılması ile 70 öğrenci taşımalı eğitimden kurtuldu.
Van\'a yaklaşık 100, Çatak ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kaçit Mahallesi\'nde geçen yıl inşaatına başlanan 8 derslikli Kaçit İlk ve Ortaokulu\'nun yapımı tamamlandı. 2 bin 500 rakımlı bir tepeye kurulan mahallede tamamlanan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olan okulun açılışı, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Aladağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları M. Salih Haskanlı ve Adem Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, tarafından yapıldı. 180 öğrencisi olan okulun açılışında konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akgül, öğrencilerin taşımalı sistemden kurtulduğunu belirterek şöyle konuştu: 
\"Okulumuzla birlikte öğrencilerimiz bundan sonra yeni yuvalarında eğitim göreceklerdir. 3.5 milyon liraya mal olan bu okulumuz, kırsal bölgelere yapılan yatırımların en güzellerinden biri oldu. Daha önce bu mahallemizde sadece ilkokul vardı. Ortaokul öğrencilerimiz taşıma yoluyla eğitim görüyordu. Bu yatırımla birlikte artık öğrencilerimiz, kendi eğitim yuvalarında eğitimlerini sürdüreceklerdir. Tamamlanan bu hizmetin hayırlara vesile olmasını diliyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüdayi GÜMÜŞÇATAK Van DHAVANKaçit MahallesiOkulunVanKaçitOrtaokuluKaymakamıBelediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa AşçıMilli Eğitim Müdür Vekili Yakup AladağMilli Eğitim Müdür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24