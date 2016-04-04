2 bin 500 lira maaşla çoban aranıyor



Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, "Samsun'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımı için yüzlerce 'sürü yönetimi elemanına (çoban) ihtiyacımız var. Halk içinde çobanlık farklıymış gibi görülüyor. Eğitim düzeyi artıkça mesleğe bakış algısı farklı olabiliyor. Samsun'da işi yapan arkadaşlar 2 bin 500 lira maaş alıyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Samsun genelinde 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi' kapsamında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Samsun genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımı için çoban ihtiyacının olduğunu belirterek açık sayısını kapatmak için kurslar açıldığını, açılmaya devam edeceğini söyledi. Güven, "Samsun'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan bakımı için yüzlerce 'sürü yönetimi elemanına (çoban) ihtiyacımız var. Halk içinde çobanlık farklıymış gibi görülüyor. Eğitim düzeyi arttıkça mesleğe bakış algısı farklı olabiliyor. Samsun'da işi yapan arkadaşlar 2 bin 500 lira maaş alıyor. Ülkemizin doğusunda bu ücret daha da yüksek. Çünkü alanlar daha geniş ve sürüler daha kalabalık. Bizim alanlarımız daha dar ve sürülerimiz o kadar kalabalık değil. Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü çerçevesinde, bakanlığımıza bağlı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile uygulanmakta olan 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi' kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda 2016 yılı içerisinde 14 ilçemizde 22 kurs açılması ve 502 kursiyerin belgelendirilmesi için gerekli başvurular yapılmış ve İş-Kur iş planı kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu zamana kadar ise açılan kurslarımızdan 268 kişi belgesini almıştır" dedi.



Ayrıca Samsun’da 200 bin küçükbaş hayvan sayısından dolayı 400 çobana ihtiyaç varken, 325 bin büyükbaş hayvan için ise ilgili bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan çoban sayısının ise daha açıklanmadığı öğrenildi.

