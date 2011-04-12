2 bin 400 metrelik dev yapılara hazır olun!

T24

Metrenin milyarda biri, yani bir saç telinin 80 binde biri büyüklüğündeki nano partiküller herhangi bir maddenin çok daha güçlü olmasını sağlayabiliyor. Mesela nanoteknolojiyle yapılan bir boru normalin altıda biri ağırlığında ama 12 kat daha güçlü ve dayanaklı oluyor. Aynı teknoloji ile üretilen betonun, binaları 100 kat kuvvetli hale getireceği düşünülüyor. Mesela bugün dünyanın en uzun binası olan Dubai’deki Burj Halife’nin 828 metrelik rekorunun yakın zamanda kırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Şimdiden buraya 1600 metrelik bir bina yapılacağı konuşuluyor. Yüksek binaların en büyük sorunu rüzgardan aşırı etkilenmeleri. Bu nedenle Burj Halife gibi binalar kalınlığı değişecek şekilde inşa ediliyor. Ancak yeni teknolojiyle bu sorunun da büyük ölçüde aşılacağı tahmin ediliyor.