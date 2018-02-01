2 belediye suçu birbirine attı; 5 yaşındaki Muhammed'i yaralayan reklam panosunun sorumlusu aranıyor

Konya’da 5 yaşındaki Muhammed K.’yı yol kenarına bırakan sorumlu aranıyor. 250 kilogramlık reklam panosunun altında kalan Muhammed için, Büyükşehir “Bize şikâyet yok”, Karatay Belediyesi ise “Panoyu kullanan firmanın bizde ismi yok” diyor.

Konya’da direkten söküldükten sonra hiçbir önlem alınmadan yol kenarına bırakılan 250 kilogramlık dev reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Muhammed K.’nın sağlık durumu kritik.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren çocuğun doktorları, “Beyin kanaması var. Bilinci kapalı. Ama yavrumuzun kurtulması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Oğlunun evlerine yaklaşık 100 metre mesafedeki marketten dönerken olayın meydana geldiğini belirten baba Cemalettin K., ihmale isyan etti: “Hiçbir önlem alınmadan oradaki firma tarafından sökülüp bırakılan pano, evladımın üzerine devrilmiş. Eşim Sakine olayı duyduğunda büyük bir şok geçirdi. Kimi zaman iğnelerle uyutuluyor, kimi zaman sakinleştiriciyle ayakta duruyor. Ayakta olduğunda onu yoğun bakım ünitesinin kapısından alamıyoruz.

"Peşini bırakmayacağız"

Muhammed’in ikizi Ömer Faruk’un da psikolojisi bozuldu. Olayın farkında. Uyumuyor, gülmüyor, konuşmuyor, yemek yemeyi reddediyor. Tek söylediği şey: ‘Kardeşimi özledim, onu alıp gidelim.’ Onun sevdiği oyuncaklarla hastane kapısında bekliyor.”

“İçim yanıyor” diyen acılı baba, “Şu an önemli olan oğlumun sağlığına kavuşması. İnşallah bugünler geride kalacak. Ama bu yaşananlara sebep olanların en ağır ceza ile cezalandırılmalarını istiyorum. Peşlerini kanun nezdinde asla bırakmayacağız” diye konuştu.

Firma ismi bile yok!

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkileri, Muhammed’in yaralanmasına neden olan reklam panosu ile ilgili kendilerine yazılı ya da başka iletişim kanallarından bir şikâyet veya müracaatta bulunulmadığını belirtti. Olayın yaşandığı Karatay Belediyesi’nden ise bir açıklama yapılmadı. Panoyu bir firmanın kullandığı ifade edildi, belediye yetkilileri “Firma ismi bizde yok” dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, henüz bir gözaltı işleminin olmadığı da öğrenildi.