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Dünya

2 AZERİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ BAKÜ (A.A)

24 Mart 2011 11:54

-2 AZERİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ BAKÜ (A.A) - 24.03.2011 - Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının, Fuzuli ve Tarter bölgelerindeki ateşkes ihlalinde iki Azeri asker öldü. Azeri basınında çıkan haberlere göre, iki farklı bölgedeki ateşkes ihlalinde Elnur Memmedov (20) ve Samir Ağayev (25) adlı Azeri askerleri Ermeniler tarafından öldürüldü. Elnur Memmedov'un Ermeni keskin nişancısı tarafında 21 Martta Tarter bölgesinde vurularak öldürüldüğü, Samir Ağayev'in ise Fuzuli bölgesi Aşağı Abdürrehmanlı Köyü yakınlarında çıkan çatışmada öldüğü kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattındaki ateşkes ihlali sonucu iki Azeri askerinin öldüğü bilgisini doğrularken, Ağayev'in ölüm tarihi konusunda açıklama yapmadı.

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