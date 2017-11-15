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2 ayrı istasyonda, 78 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da iki kardeşe ait iki ayrı akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda, değeri yaklaşık 390 bin lira olan 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

15 Kasım 2017 17:08

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da iki kardeşe ait iki ayrı akaryakıt istasyonuna yapılan operasyonda, değeri yaklaşık 390 bin lira olan 78 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Olayla ilgili akaryakıt istasyonu sahibi kardeşler gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile  Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, C.A. (45) ve kardeşi F.A.\'ya (40)  ait iki farklı noktadaki akaryakıt istasyonunda kaçak mazot satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine iki akaryakıt istasyonuna eş zaman operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada istasyonun vaziyet planında ve otomasyon sisteminde bulunmayan iki ayrı gizli yeraltı tankı ve bu tanka ait düzenekler bulundu. Ayrıca yapılan çalışmada, değeri yaklaşık 390 bin lira olan 78 bin litre kaçak mazot  ele geçirildi. Her iki istasyon 5015 sayılı \'Petrol Piyasası Kanunu\' kapsamında mühürlenerek kapatıldı. İstasyon sahipleri C.A. ve kardeşi F.A. gözaltına alındı. İki kardeş polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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