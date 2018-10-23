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Ekonomi

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 ay önce faaliyete başlayan tekstil atölyesinde çalışan ve 2 aydır ücret alamadıklarını ileri süren işçiler, sabah iş yerinin sahipleri tarafından boşaltıldığını görünce polise başvurdu

23 Ekim 2018 19:20

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde 3 ay önce faaliyete başlayan tekstil atölyesinde çalışan ve 2 aydır ücret alamadıklarını ileri süren işçiler, sabah iş yerinin sahipleri tarafından boşaltıldığını görünce polise başvurdu.
Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışanlar, geçen hafta iş yeri sahipleriyle görüşüp, 2 aydır alamadıkları ücretlerinin ödenmesini istedi. Çalışanlar, ücretlerini alamamaları durumunda şikayette bulunacaklarını belirtti. 4 ortağı bulunan ve 40 işçinin çalıştığı iş yerinin sahipleri de iddiaya göre, 22 Ekim pazartesi günü ödemelerin yapılacağı sözü vererek işçileri ikna etti.
Dün, maaşlarını da alma umuduyla atölyeye işe gelen çalışanlar, iş yerinin kilitli olduğunu gördü. İşçiler, hafta sonunda makineler ve diğer malzemelerin kamyonlara yüklenip atölyenin tahliye edildiğini öğrenince şaşkına döndü. İşçiler, polise başvurarak şikayette bulundu.

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