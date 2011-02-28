-2 ASKERİ UÇAK DALAMAN HAVALİMANI'NA GELDİ MUĞLA (A.A) - 28.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla gönderilen iki askeri uçakta bulunan 205 kişi, Dalaman Havalimanı'na geldi. Türk vatandaşlarının tahliyesi için Trablus'a gönderilen askeri uçaklardan birincisi 105 yolcusuyla saat 19.20'de, ikinci uçak ise 80'i Türk 20'si yabancı uyruklu 100 yolcusuyla 23.30 da geldi. Askeri uçaklarda bulunan 1 Ürdün, 9 Suriye, 2 Fas, 10 Libya, 4 Kosova vatandaşı da askeri uçakla giriş yaptı. Trablus'tan gelen yolcuları, havalimanında Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz ve Kızılay yetkilileri karşıladı. Sağlık kontrolünden geçirilen, Kızılay ve Muğla Valiliği tarafından kumanya verilen yolcular, otobüslerle gitmek istedikleri yerlere gönderildi. Bu arada, olayların başladığı 17 Şubattan bu yana 2 bin 312 kişinin Dalaman Havalimanından giriş yaptığı, bunlardan 125 kişinin Hollanda, Suriye, Kosava, Filipin, Ürdün, Arnavut, Mısır, Cezayir, Irak ve Libya uyruklu olduğu bildirildi. Libya'da yaşananları anlatan yolculardan Dursun Cankurtaran, ''Zaviye kentine 3 kilometre yakınlıktaydım, top sesleri geliyordu. Her tarafta tank, top, tüfek vardı. Başta havalimanı olmak üzere ortalık çok fena, rezillik. Oradaki havalimanı ile burayı kıyaslarsınız orayı görmek istemezsiniz'' dedi. Zeki Çolak ise yaşadığı bölgede çatışmalar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''İki gün boyunca evden çıkmadık. Ancak bizlere karşı Libyalıların herhangi bir saldırısı olmadı. Hatta çok yardım gördük. Sıkıntı çekmeyin rahat olun dediler. Bu şekilde günlerimizi geçirdik. Olaylar yatıştıktan sonra en kısa sürede tekrar döneceğiz. Orada bir yaşamımız, kurulu düzenimiz var. Oradan ayrılırken bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum.'' Bayram Ali Özyer de Trablus'tan geldiğini ve orada fazla sıkıntı yaşamadığını, orada kalan akrabalarının da 1 hafta içinde Türkiye'ye dönebileceğini ifade etti. Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla 1 askeri uçağın daha Trablus'a hareket ettiği belirtildi.