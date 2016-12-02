2 Aralık İngiltere basın özeti

Bugün İngiliz gazetelerinin sayfalarında Türkiye'nin Suriye iç savaşındaki rolüne ile Rusya ve Suriyeli muhalifler arasında arabulucu olmasına ilişkin haberler göze çarpıyor.

Times gazetesi, "Putin ve Erdoğan Suriye'yi bölüşmeye başladı" başlıklı yazısında Türkiye ve Rusya'nın iç savaşın başlangıcından beri zıt konumlarda olsa da şimdi savaşı sona erdirmeye doğru ilerlediğini yazıyor.

"İç çekişmeler ve dış realpolitik yüzünden Erdoğan hedeflerinin boyutunu küçültüyor, Rusya'nın sözlü olarak onayını almasa da Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir alanda yarı kalıcı bir tampon bölgeyi kontrolüne alarak uzlaştırıcı bir role bürünüyor" diyen gazete, Türkiye ve Rusya'nın kaos ortamı içinde uzun sürecek bir anlaşma yolunda paylaşım yaptığına dikkati çekiyor.

Times'a konuşan Türk hükümetine yakın bir kaynak ise Türkiye'nin amacının Suriye rejimiyle karşı karşıya kalmak değil, 'terörizmden temizlenmiş bir alan yaratmak' olduğunu söylüyor.

Haberde aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin Rusya ve Suriyeli muhalifler arasında arabulucu olduğuna yönelik sözlerine yer veriliyor.

İngiliz gazetesi Guardian, Rusya ve Suriyeli muhaliflerin Suriye'nin Halep kentinde ateşkes sağlanabilmesi için Ankara'da yürütülen müzakereleri sayfalarına taşıyor.

Halep'in doğusundaki yemek miktarının neredeyse sıfırlandığını kaleme alan Guardian, müzakerelerin bir haftadır Ankara'da sürdüğünü aktarıyor.

Gazeteye göre ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardım koridorlarının açılması müzakerelerde ele alınan konular arasında.

Teklifin, Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Ekim ayında önerdiğine çok benzediği vurgulanıyor.

Ancak Rusya'nın ağır hava saldırılarına devam etmesi yüzünden müzakerelerde güven seviyesinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Financial Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman seçimleri üzerinde etkisinin olabileceğine yönelik analist yorumlarına yer veriyor.

Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ve Almanya'da düzenlenecek seçimlere ayırdığı sayfasında Rus lider Putin ve Erdoğan'ın seçimler üzerinde etkisi olabileceğini söylüyor.

Erdoğan'ın AB ile gerilen ilişkiler üzerine mültecileri AB'ye geri gönderme planını devreye sokması durumunda Merkel'in zarar görebileceğini aktarıyor.

İngiliz Economist dergisi bugün yayımlanan sayısında, "Türkiye'nin AB'ye katılma çabaları yaşam destek ünitesine bağlı" başlığıyla verdiği yazısında, Türkiye ve AB ilişkilerinin zora girdiğini aktarıyor.

Dergi, 1990 yılında Körfez Savaşı'ndan hemen önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Avrupa topluluğu yolunda attığı adımdan bahsederek yazıya başlıyor.

"Çeyrek yüzyıl sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma rüyası öldü. Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından gerçekleşen gözaltıları kınayan Avrupa Parlamentosu, 24 Kasım'da AB liderlerine 2005'ten beri sürünen üyelik görüşmelerinin askıya alınmasını istedi" diyen dergi bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç milyon mülteciye Avrupa kapılarının açılabileceğine dair sözlerini hatırlatıyor.