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Sağlık

İki anneli tek babalı bebekler yolda

Bilim dünyası 3 ebeveynli bebeklerin 2017 sonunda dünyaya gelebileceği belirtti

12 Haziran 2016 22:36

İki anneli ve bir babalı bebeklerin 2017 sonunda dünyaya gelebileceği belirtildi. Bilim insanlarının ‘tasarım bebekleri’nin özelliği; kalıtsal hastalıklardan arındırılmış olmaları.

Çift annesi bir babası olan bebeklerin, doğumdan birkaç saat içinde ölüme yol açabilen, ve tedavisi olmayan kas, beyin, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarından arındırılmış olarak doğması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; eğer çalışmalar gerçekleşirse mitokondriyal değişim terapisi ile iki anne ve bir babadan bebekler dünyaya gelebilecek. Annelerden birinin DNA'sındaki hatalı genler yerine diğer annenin DNA'sından alınan gen koyulacak.

 

Kusurlu gene sahip olan kadınlar için yapılacak

 

Tartışmalı ön klinik analizleri yapılan çalışma bilim adamlarının açıklamalarına göre gelecek senenin sonunda gerçek olabilecek. Bu uygulamanın sadece 'kusurlu gene' sahip kadınlar için yapılması planlanıyor.

 

Mitokondriyal  hastalıklar önlenebilecek

 

Bu hatalı geni değiştirme işlemi anneden çocuğa geçen mitokondriyal hastalıkların oluşmasını engelleyebilir. İngiltere'de 64 kadın bu araştırma için 500'den fazlasını bağışladı. Araştırma sonuçları ise bilimsel dergi Nature'da yayınlandı.

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