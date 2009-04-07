2 Alman öğrenci daha öldü

Almanya’dan tatil için gittikleri Antalya’nın Kemer ilçesinde aşırı alkolden komaya giren ve daha sonra Almanya’ya getirilen Alman gençlerinden ikisi hayatını kaybetti.



Lübeck Savcılığı basın sözcüsü Klaus-Dieter Schultz, savcçılığın olayla ilgili soruşturmayı genişlettiğini, 17 ve 19 yaşlarındaki Jean Pierre Follkovt ve Jan Lange adlı gençlerin cesetleri üzerinde otopsi yapılacağını açıkladı.



Schultz, gençlerin ölüm nedenlerinin tam olarak bilinmediğini, Türkiye’de meydana gelen bu olayı Almanya’dan nasıl aydınlatabileceklerine bakacaklarını kaydetti.



İki gencin yarın Lübeck’te toprağa verileceği bildirildi. Türkiye’de alkol komasından hayatını kaybeden Alman genci Rafael Neca adlı genç daha önce toprağa verilmişti.



Rafael Neca ile birlikte 26 Mart tarihinde Kemer’de aşırı derecede alkol alan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 öğrencinin durumunun düzeldiği, iki gencin hala komada olduğu bildirilmişti.



Alkol satan firmanın sahibi aranıyor



Almanya'dan tatil için geldikleri Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki otelde aşırı alkol alarak ölen öğrenci sayısı 3'e yükselirken, Kemer Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.



Kemer savcılığı, öğrencilerin kaldığı otele alkol tedarik eden firmanın sahibi hakkında yakalama emri çıkarırken, aralarında satın alma müdürünün de bulunduğu 5 otel personeli savcıya ifade veriyor.



Çocukların kaldığı otele alkol ürünlerini tedarik eden firma hakkında soruşturma açan savcılık, Manavgat'ta bulunan Germiyan İçecek Gıda Pazarlama Limited Şirketi sahibi Cengiz Emmez'in ifadesine başvurmak üzere savcılığa çağırdı. Emmez'in adresinde bulunamaması üzerine Emmez hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bu arada Anatolia Otel'in satın alma müdürü ile birlikte aralarında servis personeli ve barmenin de bulunduğu 5 otel çalışanı ifadelerine başvurulmak üzere savcının karşısına çıktı. Personelin sorgusu devam ediyor.

Kemer savcısı, otel avukatının Alman gençlerin ölümüyle ilgili yayın yasağı talebini mahkemeye iletirken konuyla ilgili yayın yasağı gelmesi bekleniyor.



