2 aile kavga etti: 7 yaralı

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, S.Ö. boşandığı eşinin ailesinin saldırısına uğradı. 2 aile arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Olay, dün gece Hendek\'teki Hüseyinşeyh Mahallesi\'nde meydana geldi. S.Ö., evine gelen ayrıldığı eşinin ağabeyi H.C. ve yakınlarının saldırısına uğradı. İki ailenin birbirine girdiği kavga sokağa taştı. 2 aile, tekme- tokat birbirlerine girerken, taş ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Sevk edilen jandarma ekipleri tarafları ayırdı. 112 Acil ekipleri yaralanan S.Ö. ve 2 yakınını Hendek Devlet Hastanesi\'ne, diğer aileden 4 kişiyi ise, Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.