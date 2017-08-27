2. Abdülhamid'in torunu: Halep'in kuzeyi ve El Bab dedemin tapulu malıdır

Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El ab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır" iddiasını ileri sürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre; Osmanoğlu, Meram Belediyesi'nin "Abdülhamid Han'ın İzinde Atiyye-i Seniyye" projesinin kapanış programına katıldı. Sultan Abdülhamid'in Gazze ve Kudüs'ün etrafında bulunan birçok toprağı kendi parasıyla satın aldığını söyleyen Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır. Bizim elimizde bazı belgeler var o kadar hassas yerleri satın almış ki Sultan, Kudüs'ün etrafının neredeyse tamamını almış. Bu hassasiyet çok önemli. Tabii burada Hicaz hattı da önemli. Yahudiler, Sultan Abdülhamid'in aldığı toprakları alamayacaklarını anladı. Yavaş yavaş toprak almalara başlamışlardı ama Sultan Abdülhamid tahta gelince bunu tamamen yasakladı. Sultan, bu toprakların önemini yani yüz sene sonrasını görmüş. Musul ve Kerkük'ü Lozan'da kaybettik ama tapuları hala Sultan Abdülhamid'in üzerinedir."