1'inci sınıf öğrencilerine karne yok

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 1’inci sınıf öğrencilerini karne stresinden kurtarmak için, notla değerlendirme yapılmamasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaya göre ilköğretim 1’inci sınıf öğrencileri mevcut sistemde olduğu gibi karne alacak ama not verilmeyecek.

Hürriyet gazetesinden Esra Kaya'nın haberine göre, Öğrenciler karnelerinde notla değil davranış puanları ile değerlendirilecek.

Yeni sistemle beraber öğrencilere; oyunla, resim ve müzik ağırlıklı derslerle okuma ve yazma öğretmeyi planlayan Bakanlık, minik öğrencilerin daha 5.5 yaşında not stresi yaşamalarının da önüne geçmeyi hedefliyor.