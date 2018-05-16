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Spor

1'inci Lig Play-off'unda final 19 Mayıs'ta

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor finale yükselmeyi başaran takımlar oldu

16 Mayıs 2018 01:22

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.
Gazişehir Gaziantep, Boluspor\'u ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Ümraniyespor\'u ilk maçta 4-3, ikinci maçta ise 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.
Spor Toto Süper Lig\'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00\'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak.

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