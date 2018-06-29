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1'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki İbrahim, ağır yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Suriye uyruklu İbrahim Ezzami (1,5) ağır yaralandı

29 Haziran 2018 18:59

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, 1\'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Suriye uyruklu İbrahim Ezzami (1,5) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Ezzami, helikopter ambulansla Konya\'ya sevk edildi. 
Olay, saat 13.30 sıralarında, Yenicami Mahallesi 154579 Sokak\'ta meydana geldi. Annesi Necva Ezzami\'nin mutfakta olduğu sırada, kanepeden pencereye çıkan İbrahim Ezzami, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan minik İbrahim, aile fertleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu için hayati tehlikesi bulunan İbrahim Ezzami, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi. 
Öte yandan Ezzami ailesinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. 

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