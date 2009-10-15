1'den fazla vaka görülen okul tatil edilecek

Sağlık Bakanlığı, domuz gribiyle mücadele kapsamında 1'den fazla vaka görülen okulların 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırıldı.



Domuz gribiyle ilgili olarak okullara broşür ve afişler de gönderildi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, tatil edilen okulda telafi dersi uygulamasına gidileceğini, bu derslerin televizyondan da yayınlanabileceğini söyledi.



Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de, önümüzdeki hafta tüm okul müdürlerine hastalık konusunda eğitim verileceği duyuruldu.



İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında ateş, öksürük, ağrı, üşüme, yorgunluk, kusma ve ishal belirtileri taşıyanların en yakın sağlık ocağına başvurması önerildi.

