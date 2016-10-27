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Bilim / Teknoloji

1999 yılında piyasaya sürülen 176 orijinal emoji, artık MoMA'nın koleksiyonunda

Emojiler o dönemki teknoloji ve kültür akımlarına dair ipuçları veriyor

27 Ekim 2016 17:11

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi NTT DoCoMo’nun 1999 yılında kullanıma sunduğu ve akıllı telefonlarla birlikte dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılmaya ve çeşitlenmeye başlayan Emojiler, Museum of Modern Arts koleksiyonuna dahil oluyor.

BantMag'de yer alan habere göre; Mobil iletişimde kullanılan ilk piktograf örnekleri olarak gösterilen 1999 yapımı 176 Emoji, aralık ayından itibaren MoMA’nın koleksiyonunda yer alacak ve çeşitli format ve ebatlarda sergilenecek.

Günümüzde sabit bir şekilde akıllı telefonlarda bulunan 2000’den fazla Emoji olduğunu düşününce, NTT DoCoMo’nun piyasaya sürdüğü ilk 176 Emoji’nin yer aldığı set, iletişim dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

 
176 Emoji’nin yer aldığı set, iletişim dünyasında önemli bir dönüm noktası

Emojiler o dönemki teknoloji ve kültür akımlarına dair ipuçları veriyor

 
Emojiler o dönemki teknoloji ve kültür akımlarına dair ipuçları veriyor
Özellikle bazı karakterlerde manga kültüründen etkileşimlerin de hissedilebildiği Emojiler, o dönemki teknoloji ve kültür akımlarına dair de ipuçları barındırıyor.

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