1999 yılında piyasaya sürülen 176 orijinal emoji, artık MoMA'nın koleksiyonunda

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi NTT DoCoMo’nun 1999 yılında kullanıma sunduğu ve akıllı telefonlarla birlikte dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılmaya ve çeşitlenmeye başlayan Emojiler, Museum of Modern Arts koleksiyonuna dahil oluyor.

BantMag'de yer alan habere göre; Mobil iletişimde kullanılan ilk piktograf örnekleri olarak gösterilen 1999 yapımı 176 Emoji, aralık ayından itibaren MoMA’nın koleksiyonunda yer alacak ve çeşitli format ve ebatlarda sergilenecek.

Günümüzde sabit bir şekilde akıllı telefonlarda bulunan 2000’den fazla Emoji olduğunu düşününce, NTT DoCoMo’nun piyasaya sürdüğü ilk 176 Emoji’nin yer aldığı set, iletişim dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.