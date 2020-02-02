1999 depreminden sonra kurulan komisyonun uyarısına rağmen 7 kez imar affı çıkarıldı

Büyük Marmara depreminin ardından aralarında eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin'in de bulunduğu tüm partilere mensup 122 milletvekili, ‘'Depremlere karşı alınması gereken önlemler'' konusunda Meclis Araştırması istedi. DSP-DYP-FP-ANAP ve MHP'li 13 Milletvekilinden oluşan komisyon 4 ay çalıştı. Deprem bölgelerinde araştırma yapıp, uzmanları da dinleyerek, 50 sayfalık rapor hazırladı.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, Komisyon üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da imzası olan raporda, 38 ayrı öneri ve yasal değişiklik sıralandı. Deprem Bakanlığı kurulması, okullara deprem dersi konulması, riskli bölgeler ile dolgu ve yumuşak zeminlere yapı izni verilmemesi, hazır beton kullanımının zorunlu olması, mimar, mühendis, şehir plancısı ve yer bilimci yetiştiren üniversitelerin eğitim programlarında deprem konusuna ağarlık verilmesi istendi.

Komisyon Başkanlığını DSP İzmir Milletvekili Atilla Mutman yaparken komisyon raporundaki en çarpıcı talep ise, ‘'Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir'' oldu. Bu önerilerin hiçbiri yerine getirilmediği gibi, rapor 23 Aralık 1999'da TBMM Başkanlığı'na sunulup görüşüldükten sonra, ilki 31 Mart 2003 tarihinde, sonuncusu 18 Mayıs 2018'de olmak üzere tam 7 imar affı çıkarıldı. Önerilerin çoğu uygulanmadı.